Гособвинение запросило для журналиста Аллаярова 5 лет колонии

Бывший уральский редактор Ура.ру Денис Аллаяров может отправиться в колонию общего режима на пять лет. Такое наказание у суда запросило гособвинение.

Помимо этого, прокурор также попросил обязать журналиста выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей и запретить ему заниматься издательской деятельностью на протяжении пяти лет после освобождения.

Ранее Аллаяров все же признался, что платил своему дяде - экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России по Екатеринбургу Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок, благодаря чему мог публиковать эксклюзивы. После этого он попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявив, что и так осознает, какое наказание его ждет, а потому хотел бы какое-то время провести с семьей, но суд ему отказал.