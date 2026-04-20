В рамках проекта "Единой России" спортивный конкурс "Кострома лыжная" объединил около 7 тысяч жителей региона

Развитие массового спорта в Костромской области является одним из приоритетов региональной политики. Так, в рамках исполнения поручения губернатора Сергея Ситникова в зимние каникулы во всех муниципалитетах региона состоялись дополнительные спортивные мероприятия для жителей, всего в этот период прошло 65 спортивных событий различных форм: соревнования, эстафеты, открытые тренировки и мастер-классы.

Конкурс «Кострома лыжная» проводится с 2016 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Он стал одним из самых массовых и узнаваемых проектов региона, который объединяет любителей активного образа жизни. Важно отметить, что традиционно в соревнованиях принимают участие жители разных возрастов и профессий. На лыжне можно увидеть целые семьи, школьные и трудовые команды.

В этом году конкурс охватил 29 муниципальных образований, все было подготовлено 64 лыжных трассы. Участниками стали около 7 тысяч человек в возрасте от 6 до 70 лет, которые прошли на лыжах почти 420 тысяч километров.

В награждении самых успешных принимал участие костромской лыжник Андрей Сахаров, который в этом году включен в состав сборной России. Он вручал награды самым юным участникам конкурса.

«Хотелось бы выразить особую благодарность деревне Лапшино Вохомского района и Чистым борам Буйского района, которые стали победителями среди сельских поселений. Среди трудовых коллективов победу одержал ТГК-2» – рассказал секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

По итогам проведения конкурс "Кострома лыжная" Алексей Анохин обратился к губернатору Сергею Ситникову с просьбой особо отметить работу председателя Костромской областной общественной организации «Федерация лыжных гонок» Сергея Гайкалова, как человека, который вносит серьезный вклад в развитие лыжного спорта в регионе.

Сергей Ситников эту инициативу поддержал.

«За Сергея Павловича Гайкалова двумя руками «за», он себя проявляет и в этом проекте, и в Галичском заозерье, и в других. Таких людей надо поощрять», -сказал губернатор.