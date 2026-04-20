В рамках проекта "Единой России" спортивный конкурс "Кострома лыжная" объединил около 7 тысяч жителей региона

20 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

В рамках проекта "Единой России" спортивный конкурс "Кострома лыжная" объединил около 7 тысяч жителей региона

Развитие массового спорта в Костромской области является одним из приоритетов  региональной политики. Так, в рамках исполнения поручения губернатора Сергея Ситникова в зимние каникулы во всех муниципалитетах региона состоялись дополнительные спортивные мероприятия для жителей, всего в этот период прошло 65 спортивных событий различных форм: соревнования,  эстафеты, открытые тренировки и мастер-классы.

Конкурс «Кострома лыжная» проводится с 2016 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Он стал одним из самых массовых и узнаваемых проектов региона, который объединяет любителей активного образа жизни. Важно отметить, что традиционно в соревнованиях принимают участие жители разных возрастов и профессий. На лыжне можно увидеть целые семьи, школьные и трудовые команды.

(2026)|Фото: adm44.ru

В этом году конкурс охватил 29 муниципальных образований, все было подготовлено 64 лыжных трассы. Участниками стали около 7 тысяч человек в возрасте от 6 до 70 лет, которые прошли на лыжах почти 420 тысяч километров.

В награждении самых успешных принимал участие костромской лыжник Андрей Сахаров, который в этом году включен в состав сборной России. Он вручал награды самым юным участникам конкурса.

«Хотелось бы выразить особую благодарность деревне Лапшино Вохомского района и Чистым борам Буйского района, которые стали победителями среди сельских поселений. Среди трудовых коллективов победу одержал ТГК-2» – рассказал секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

По итогам проведения конкурс "Кострома лыжная" Алексей Анохин обратился к губернатору Сергею Ситникову с просьбой особо отметить работу председателя Костромской областной общественной организации «Федерация лыжных гонок» Сергея Гайкалова, как человека, который вносит серьезный вклад в развитие лыжного спорта в регионе.

лыжня россии(2017)|Фото: Накануне.ru

Сергей Ситников эту инициативу поддержал.

«За Сергея Павловича Гайкалова двумя руками «за», он себя проявляет и в этом проекте, и в Галичском заозерье, и в других. Таких людей надо поощрять», -сказал губернатор.

Теги: сергей ситников, кострома лыжная, единая россия, спортивные события


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети