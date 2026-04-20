Матвиенко призвала к равномерному расселению граждан по территории страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти работать над тем, чтобы граждане равномернее расселялись по территории России.

"Россия исторически - не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий для нас - стратегическая угроза. Мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - цитирует Матвиенко "Интерфакс".

Председатель верхней палаты парламента полагает, что люди не должны "ютиться в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест". Она потребовала добиться, чтобы "строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи".

Она согласилась с тем, что люди не хотят жить там, где нет условий: "Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской".

Матвиенко выразила мнение, что создание условий и инфраструктуры находится в зоне ответственности муниципальных властей.