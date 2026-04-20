Матвиенко предложила усложнить процедуру развода в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает немного усложнить процедуру развода в России. Она считает, что это не ужесточит и не ограничит бракоразводные процессы, но сделает их "более гуманными" (она не уточнила, применительно к кому). Так, по мнению Матвиенко, нужно ввести "неделю тишины" как перед абортом.

"Женщина приходит делать аборт, а вот неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает [аборт], она всю жизнь будет жалеть. Также и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети", - цитирует Матвиенко "Ведомости".

По словам Матвиенко, во Франции и Великобритании занимает от двух лет и больше, а у нас "пришли, написали заявление <…> и свободны". "Так не может быть, так не должно быть", - полагает председатель СФ.