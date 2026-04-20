В Перми в автобусе избили ветерана СВО

В Мотовилихинском районе Перми следователи СК России возбудили уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК.

Поводом для возбуждения дела стала информация, размещенная в социальных сетях. По данным следствия, 18 апреля 2026 года в одном из маршрутных автобусов города был избит мужчина, являющийся ветераном СВО.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого. Расследование продолжается.