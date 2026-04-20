Владелице пасеки в Пышме вынесли предостережение за агрессивных пчел, жалящих соседей

Владелице пасеки в Пышминском районе (Свердловская область) вынесли предостережение с требованием обезопасить жителей соседних участков от нападающих на них пчел. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Ранее на пасеку неоднократно жаловались соседи. По их словам, пчелы залетали на чужие участки и жалили людей. 18 апреля специалисты ведомства выехали на место для проверки и подтвердили слова пострадавших.

Владелице рекомендовали усилить контроль за пчелиными семьями, переместить ульи дальше от границы смежного участка с изменением направления летка, а также установить сплошной забор высотой не менее 2 м.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам пасек о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных правил содержания пчел для обеспечения безопасности окружающих.