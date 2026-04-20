В Челябинской области вдова участника СВО лишилась 10 миллионов

В Челябинской области вдова участника специальной военной операции из-за мошенников лишилась денег.

39-летняя жительница Чебаркуля сообщила полицейским, что всё началось со звонка от якобы представителей общественной организации, помогающей вдовам военнослужащих. Под этим предлогом у вдовы бойца выманили паспортные данные и номер СНИЛС. Затем последовало уведомление о взломе аккаунта на портале "Госуслуги", а далее схема развернулась по классическому сценарию с участием лжесиловиков.

Сначала она отдала 2 млн руб. курьеру в Челябинске. Спустя несколько дней съездила на такси в Екатеринбург и передала доверенному лицу аферистов ещё 6,5 млн руб. Когда мошенники потребовали ещё 1,5 млн, женщина обратилась за помощью к соседям, набрала требуемую сумму и вновь отвезла её в Екатеринбург. То есть всего она отдала 10 млн руб.

Большая часть этих денег – социальные государственные выплаты, полученные ею как вдовой погибшего участника боевых действий. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Челябинской области.