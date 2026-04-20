Шафран призвала признать феминизм экстремистской идеологией

Современный феминизм направлен не на защиту прав женщин, а на их унижение, и его пора запретить. Так считает теле- и радиоведущая Анна Шафран.

Она отмечает, что если на первых порах феминизм добивался избирательных прав женщин, их равного доступа к образованию и др., то сегодня он переродился в нечто иное: это ненависть к мужчинам, пропаганда бездетности* и т.п. Так, в США набирает обороты пришедшее из Южной Кореи радикальное движение 4В, последовательницы которого отказываются от любых отношений с мужчинам, тем самым выражая протест против них как таковых. Именно в Южной Корее самая низкая рождаемость в мире - 0,7 ребенка на женщину. Страна вымирает очень быстрыми темпами, там объявлена чрезвычайная демографическая ситуация национального масштаба.

"Презрение к материнству и детям - неотъемлемая часть феминизма, активистки призывают не рожать, потому что "дети вредят экологии", а тех, кто рожает, называют "зомби". Там, где феминизм, - там война. С семьей, с детьми, с самой природой женщины. Странно запрещать чайлдфри* и оставлять разрешенной идеологию, которая его порождает", - написала Шафран.

Ранее она заявила, что никогда в жизни не сталкивалась в России с ограничением ее прав как женщины.

* В России запрещено распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения ("чайлдфри")