В Пермском крае двое муниципальных служащих признаны виновными в халатности

В Очерском районе Пермского края двое муниципальных служащих признаны судом виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

В августе 2024 года на спортивной площадке в городе Очере во время игры на мальчика упали незакреплённые ворота для мини-футбола. Ребёнок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следствие и суд установили, что в период с 18 марта по 5 августа 2024 года осуждённые, имея реальную возможность исполнить свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности на спортивной площадке. Это привело к травмированию подростка 2009 года рождения.

Суд приговорил фигурантов к одному году шести месяцам и двум годам лишения свободы условно.