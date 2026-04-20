В Камызякском районе Астраханской области прошел фестиваль "Карусель дружбы"

В доме-интернате «Забота» посёлка Кировский Камызякского района прошло яркое культурное событие - фестиваль народных традиций «Карусель дружбы». Мероприятие проводилось в рамках Года единства народов России в Астраханской области. Фестиваль стал настоящим праздником для подопечных учреждения и их гостей, участниками стали представители разных культур и поколений.

В числе почетных гостей фестиваля был Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, заместитель регионального министра социального развития и труда Арсен Мутелимов, глава Камызякского района Михаил Черкасов, муфтий Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов, настоятель Камызякского храма иконы Божией Матери «Смоленская» отец Василий. Участниками фестиваля стали также руководители национальных сообществ, социальных учреждений региона и Нижегородской области.

Программа фестиваля превратила парк дома-интерната в настоящий многонациональный городок. Здесь были интерактивные площадки с представленными объектов культуры народов Астраханской области и гостей региона. Работали мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров и народных игрушек Нижегородской области, подворья с угощениями татарской кухни и просторная юрта, представляющая обычаи и культуру казахского народа.

Игорь Мартынов, обращаясь ко всем участникам и гостям фестиваля отметил: «Сегодня здесь собрались люди разных национальностей, культур и традиций, которые вместе составляют единую и дружную семью жителей Астраханской области. Наши предки создавали здесь уникальную, неповторимую культуру, и сегодня мы с гордостью продолжаем их дело. Именно в этом многообразии, в умении понимать и уважать друг друга, в готовности делиться лучшими традициями и заключается подлинное единство российского народа. Считаю, что сила России — в сплочённости её граждан, в сохранении самобытности каждой культуры и в создании общего духовного пространства, основанного на взаимном уважении».

На площадке фестиваля была организована насыщенная творческая программа, в рамках которой свои творческие номера представили ансамбль домбристов районного ДК, студенческий клуб Астраханского государственного университета «Этносфера» и воспитанники центра «Островок». Звучали татарские, чеченские, казахские и русские народные композиции.