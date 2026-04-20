В Нефтеюганском районе рабочий погиб на месторождении

В Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 18 апреля 2026 года на территории производственного объекта на месторождении работниками подрядной организации проводились погрузочно-разгрузочные работы, сопряженные с применением грузоподъемных механизмов. При выполнении работ 23-летний стропальщик, находившийся под действующей высоковольтной линией электропередач, получил электротравму, от которой скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, ответственные за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте, допустившие нарушение правил безопасности, а именно - не принявшие меры к отключению высоковольтной линии либо к организации работ за пределами охранной зоны линии электропередач.

По уголовному делу проводятся следственные действия.