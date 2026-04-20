Дивиденды "Яндекса" за прошлый год составят 110 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 руб. на одну акцию. Ранее совет директоров компании утвердил соответствующую рекомендацию собранию акционеров.

Отмечается, что в предыдущие три года дивиденды по итогам года составляли 80 руб. на акцию, таким образом рост выплаты к прошлому году составляет 37,5%.

Компания не уточняет, какая доля от чистой прибыли была направлена на выплату дивидендов.

По итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" выросла на 40% и составила 141,4 млрд руб.

На 2026 год компания прогнозирует рост выручки почти на 20% и скорректированный показатель EBITDA на уровне 350 млрд руб.