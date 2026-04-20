В Тюменской области за выходные потушено четыре лесных пожара, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По состоянию на 8 утра 20 апреля в регионе нет действующих лесных пожаров. А на утро 19 апреля было ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 15,34 га, передает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В регионе с 6 апреля установлен пожароопасный сезон. Жителям особенно важно соблюдать правила безопасности.

Недопустимо: разводить костры в лесах, бросать горящие окурки, спички на землю, оставлять на солнце бутылки и стекло, оставлять пропитанный горючими веществами обтирочный материал.

Напомним, что жители, которые сообщат о поджигателях, могут получить денежное вознаграждение. Вознаграждение в 40 000 рублей могут получить те, кто сообщил о поджигателях. 50 000 рублей выплатят гражданам, оказавшим содействие в задержании виновников возгораний.

Система поощрения граждан, помогающих привлечь к ответственности виновных в возникновении природных пожаров в Тюменской области, внедрена с 2022 года.

Ранее в муниципалитетах прошла подготовка к возможным ЧС. Так, масштабные учения с привлечением специальной техники и сил состоялись в поселке Лесозаводском Нижнетавдинского округа. Тренировка по ликвидации лесного пожара состоялась также в окрестностях села Бигила Заводоуковского округа.