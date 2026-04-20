Инициаторам установки памятника Сталину в Екатеринбурге предложили выбрать "другие места"

В Екатеринбурге вновь подняли тему установки памятника Иосифу Сталину. Однако предложенные для этого локации власти отвергли и предложили инициаторам выбрать новые.

Как рассказал на своей странице в соцсети руководитель грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили, предлагалось установить бюст Сталину на улице Мира, а также переименовать одну из аллей в его честь. Недавно общественники получили ответ из мэрии Екатеринбурга.

"Однако ответ администрации, при всем уважении к городу, не только не удовлетворил нас по существу, но и продемонстрировал подмену тезиса. Вместо прямого рассмотрения наших предложений нам рекомендуют "рассмотреть дополнительные локации" для бюста. Позволим себе заметить: такая логика – это классический уход от ответа, завуалированный отказ без единой ссылки на правовые или нравственные причины", - заявил Чавлеишвили.

По его словам, память о человеке, под руководством которого мир был спасен от нацизма, "не может быть предметом географического торга или политической робости".

"Имя Сталина – это символ несгибаемой воли, справедливости и великой Победы, которую миллионы наших предков заслужили кровью. Предлагать "другие места" вместо честного разговора о сути – значит расписываться в собственном бессилии перед исторической правдой", - добавил общественник.

Он отметил, что бюст Сталина должен быть установлен на видном почетном месте.

"И мы продолжим добиваться этого, опираясь на здравый смысл, историческую справедливость и уважение к подвигу советского народа", - заключил Нукри Чавлеишвили.

Канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, сообщил, что вопрос с установкой памятника Сталину окончательно не закрыт.

"Никто им в этом не отказывает, вопрос установки бюста и переименовании подходящей улицы еще в стадии обсуждения", - пишет канал.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге уже отказались от установки памятника Иосифу Сталину.