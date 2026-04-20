В ЮуГМУ сменился ректор

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮуГМУ) сменился ректор. Пост получила Ольга Абрамовских.

Приказ о назначении подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Она получила пост на пять лет.

Ольга Абрамовских – учёный, доктор медицинских наук, доцент и активный участник научной и образовательной жизни университета. В 1999 г. она окончила Челябинскую государственную медицинскую академию с отличием по специальности "Педиатрия".

С сентября 2021 г. – завкафедрой Клинической лабораторной диагностики ЮуГМУ, с января 2023 г. – проректор по образовательной деятельности. С марта 2024 г. была и.о. ректора вуза.