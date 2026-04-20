В Екатеринбурге в машине сгорел блогер "Дядя Рома"

В Екатеринбурге погиб 36-летний блогер Роман Петриченко, известный как "Дядя Рома". Смерть подтвердили его брат и супруга.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в минувшее воскресенье - 19 апреля на улице Раевского загорелись три легковых автомобиля. При тушении в одном из них было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Возгорание удалось ликвидировать за пять минут тремя единицами техники и 13 специалистами.

Что именно произошло с блогером - пока неизвестно. Как передает слова его брата "КП-Екатеринбург", в машине загорелся двигатель.

"Точных подробностей нет, а догадки распространять не хочу. Рома просил, чтобы при его смерти никто не грустил и не плакал, так что учтите. Вечная память", - написал брат погибшего в социальных сетях.

По данным источника издания, криминала в смерти блогера нет. У мужчины остались жена и сын.