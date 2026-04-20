СМИ: "Яндекс" запустит собственного виртуального мобильного оператора

"Яндекс" собирается в ближайшие месяцы запустить виртуального мобильного оператора на инфраструктуре "Вымпелкома" (бренд "Билайн"). Оператор будет работать по модели Medium MVNO, с названием бренда компания пока не определилась, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что "Яндекс" возьмет на себя разработку продуктов, маркетинг, обслуживание клиентов, а "Вымпелком" предоставит свою радиочастотную сеть. В первую очередь оператор запустится в Москве и Петербурге.

По словам участников рынка, "Яндекс" стремится таким образом укрепить экосистему, усилить персонализацию сервисов.

При инвестициях в 2-6 млрд руб. аналитики сулят проекту окупаемость в течение 3-5 лет, но при этом будут и сложности в выходе на рыночную долю более 5% рынка.