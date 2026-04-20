Министра сельского хозяйства Новосибирской области отправили в отставку после скандала с убоем скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку главу регионального минсельхоза Андрея Шинделова. Об этом сообщает облправительство в Telegram- канале.

Кандидатуру преемника должны согласовать в ближайший четверг.

Причиной отставки стали "накопившиеся сигналы и претензии" к чиновнику, заявил глава региона на оперативном совещании. По словам Травникова, в том числе речь идет о недостаточном уровне ветеринарной безопасности.

"Впервые за многие десятилетия мы допустили на территории области опасное заболевание", - отметил губернатор.

Ранее чиновник прославился бегством от фермера Светланы Паниной, которая пришла к нему на прием, чтобы обсудить ситуацию с уничтожением скота.

Напомним, в марте массовые забои сельхозживотных произошли во многих регионах России - от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Власти заявляли о вспышке бешенства и пастереллеза.

Ранее в Новосибирской области жители села Козиха (Ордынский район) протестовали против карантинных мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллезу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области.