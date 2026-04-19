Украина выставила Венгрии условие для прокачки нефти по "Дружбе"

Венгрия получила информацию от Брюсселя о том, что Украина готова с понедельника восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в обмен на снятие Будапештом вето с кредита на €90 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

Политик подчеркнул, что страна перестанет препятствовать получению Киевом денег, как только возобновятся поставки.

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег", — написал Орбан. Премьер добавил, что выплата кредита "не налагает финансового бремени или обязательств на Венгрию".

Поставки по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию были приостановлены в конце января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, при этом Будапешт и Братислава заявляли, что власти Украины отказались провести проверку неисправности. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций, увязав это с возобновлением транзита.