Регионам перед майскими праздниками предрекли "еще один приход зимы"

В ряде регионов страны перед майскими праздниками ожидается резкое ухудшение погодных условий. По словам метеорологов, все дело в финальной в этом сезоне "битве между весной и зимой".

"Климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная "волна холода" перед майскими праздниками", - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В итоге "зима" с восстановлением временного снежного покрова пройдет по востоку и юго-востоку и северо-востоку Центральной России, через отдельные регионы Среднего Поволжья, по Волго-Вятскому региону и через западные склоны Среднего и Северного Урала.

Местами узкой полосой возможны ледяные дожди.