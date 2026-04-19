Россиянам может грозить дело о сатанизме за публикацию "числа дьявола"

Публикация "числа дьявола" в соцсетях может обернуться для россиян делом о пропаганде запрещенного и признанного экстремистским в России международного движения сатанизма*, сообщает РИА Новости, которое проанализировало судебные решения.

Суды установили, что такое число относится к международным символам сатанистов*.

"Наиболее типичные визуальные модификации включают пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666", — говорится в постановлениях судов.

Напомним, празднование Хэллоуина для россиян может обернуться штрафами, поскольку атрибутика праздника тесно соседствует с символикой сатанизма*, который был признан российским судом экстремистской организацией.

*российский суд признал международное движение сатанизма экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ