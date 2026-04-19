iPhone с приложением Telega может превратиться в "кирпич"

Поломки iPhone могут быть связаны с приложением Telega – альтернативным клиентом мессенджера Telegram. Об этом в своем Telegram-канале рассказал техноблогер Сергей Романцев (Romancev768). Устройства превращаются в "кирпичи" после обновления до iOS 26.4.1.

О проблеме начали сообщать владельцы iPhone, обратившиеся в сервисные центры с идентичным сценарием: в ночное время устройство автоматически запускало обновление системы, однако процесс прерывался, после чего смартфон полноценно не включался.

Гипотезу о возможной связи поломок с Telega экспериментально подтвердил Romancev768. Он одновременно запустил обновление до iOS 26.4.1 на трех разных моделях iPhone, и только iPhone с приложением Telega ушел в постоянный ребут – перезагрузку.

Ранее из App Store удалили приложение Telega как "шпионское". Администрация Telegram призывала не пользоваться сторонними клиентами и так называемыми "зеркалами", поскольку никто не может гарантировать их безопасность. Ресурс "Код Дурова" в марте сообщал, что Telega могла начать перехватывать трафик мессенджера. Сами разработчики Telega опровергали утверждение о том, что приложение является шпионским, и заявили, что такая классификация была ошибочной.