Сын Лукашенко поступил в пекинский университет после деревенской школы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об образовательном пути своего сына Николая.

В интервью RT белорусский лидер отметил, что в стране у всех равные возможности и его сын наравне с другими учился в деревенской школе. Его сыну это не помешало в итоге поступить в Пекинский университет — один из лучших университетов мира.

"Он к этому стремился. Он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми (а условия были равные для всех — я за этим внимательно следил), он в некоторой степени половину своих ребят из класса превзошел", — отметил Лукашенко.

