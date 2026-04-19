Омича оштрафовали за фото Чубайса в нацистской форме

Суд в Омске оштрафовал жителя города за публикацию поддельного изображения экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в военной форме солдата нацистской Германии, передает РИА "Новости".

Мужчина разместил соответствующую фотографию дважды – во "ВКонтакте" и в Telegram. За каждую публикацию он получил отдельный протокол по статье КоАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики.

На заседании омич пояснил, что выложил эти изображения из-за несогласия с действиями и высказываниями Чубайса. По его мнению, Чубайс сам "неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны". Мужчина отметил, что не заметил свастику на форме из-за плохого качества изображения и не имел умысла на пропаганду нацизма, так как считает себя патриотом России.

Суд назначил россиянину штраф по 1 тыс. руб. за каждое нарушение.