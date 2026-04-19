Разбор полетов: Трамп орал на помощников, когда узнал о сбитом Ираном истребителе

Дональд Трамп был так разгневан из-за сбитого Ираном истребителя ВВС США F-15E, что несколько часов кричал на помощников.

Как сообщает The Wall Street Journal, разбор полетов на повышенных тонах случился в почти пустом Западном крыле вскоре после того, как президент узнал, что в Иране был сбит американский самолет, а двое летчиков пропали без вести.

"Трамп часами кричал на своих помощников. "Европейцы не помогают", — повторял он снова и снова", — говорится в материале.

Американский истребитель F-15E с двумя летчиками был сбит над Ираном 3 апреля. Первого пилота нашли довольно быстро и эвакуировали. Поиски второго затянулись. Операция по спасению пилотов F-15E обернулась для США беспрецедентными потерями авиатехники.