Услуги сантехников и электриков предложили включать в платежки ЖКХ

В "Единой России" выступили за то, чтобы дополнительные платные услуги сантехников и электриков включать в квитанции ЖКХ. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко, отметив, что такой вопрос поднимался на встречах с гражданами.



По его словам, должна быть предусмотрена возможность оплаты таких услуг онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Депутат считает, что это будет гарантией качества выполненных работ.

Также он отметил, что новация послужит дополнительным источником дохода для управляющих компаний, поскольку зачастую жильцы расплачиваются с сантехником или электриком "напрямую в обход УК".

Напомним, коммунальные платежи в ближайшие годы могут заметно увеличиться также и из-за того, что ФАС предлагает учитывать в тарифах рост фонда оплаты труда работников ЖКХ. Сегодня разрыв между доходами в отрасли и средними зарплатами по региону критический и достигает нескольких раз.