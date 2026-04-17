Подростков, прикуривших от Вечного огня в Полевском, поставят на учет

В Полевском Свердловской области установлены личности подростков, которые прикурили от Вечного огня. Ими оказались родные братья 12 и 15 лет, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, мать, узнав о случившемся, "сразу же обоих отшлепала". Школьники на опросе в присутствии родительницы заявили, что якобы не понимали, что совершают плохой поступок. В отношении родителей будет заведено административное делопроизводство за ненадлежащее воспитание, а подростков поставят на учет.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое юношей подходят к мемориалу, садятся на корточки и прикуривают от пламени. Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы.

Горелых также добавил, что полиция Полевского проведет профилактическую кампанию во всех школах города. В адрес Минобразования направят представление на директора школы, где учатся подростки, из-за неудовлетворительной патриотической работы. Кроме того, сотрудники ОВД намерены обратиться в суд с иском о помещении нарушителей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге.