В Астраханской области отметили Наурыз

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов приняли участие в торжествах традиционного праздника весны Наурыз. Празднование развернулось в Камызякском районе.

Наурыз — это древний праздник, название которого переводится как "новый день", что символизирует обновление природы, пробуждение жизни после долгой зимы. Он напоминает о вечных ценностях: семье, дружбе, заботе о ближних, сохранении традиций, взаимном уважении между народами и связи поколений.

В приветственном слове Игорь Мартынов отметил, что Астраханская земля всегда славилась своей уникальной способностью объединять разные культуры. Здесь веками в мире и согласии живут представители различных национальностей. И Наурыз стал по-настоящему общим, домашним праздником, который объединяет всех жителей региона вне зависимости от их вероисповедания или происхождения.

"Камызякский район — это яркий пример того, как трудолюбие и взаимное уважение создают уникальную атмосферу. Сегодня мы, представители различных национальностей, вместе радуемся приходу весны, и это лучшее доказательство нашей дружбы. Желаю всем жителям района здоровья, благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие", — поздравил гостей праздника Председатель областной Думы.

Единство народов многонациональной Астраханской области отметил председатель астраханской региональной общественной организации казахской культуры "Жолдастык" Равиль Арыкбаев. Он поздравил гостей с праздником и вручил почетные грамоты за сохранение и развитие казахской культуры, традиций и обычаев, а также за укрепление межнационального согласия в Камызякском районе.

Праздничную атмосферу создали выступления танцевальных ансамблей и детских творческих коллективов. В фойе районного Дома культуры все желающие могли попробовать горячие баурсаки и другие традиционные национальные угощения.