Минздрав раскрыл сколько россиян курят и пьют на самом деле

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства представил данные о здоровье нации. Сейчас в России курят 17,73% граждан в возрасте от 15 лет. Министерство планирует и дальше выполнять комплекс мер, чтобы еще сильнее снизить это число, пишет Интерфакс.

Потребление алкоголя в стране достигло отметки 8,06 литра чистого спирта на каждого человека. Минздрав намерен бороться за снижение и этого показателя. Михаил Мурашко подчеркнул, что ведомство ведет последовательную и жесткую работу. Власти ограничивают экономическую и физическую доступность спиртного и никотиновой продукции для населения.

Министр также отметил важную роль регионов в этом процессе. Он напомнил о субъектах, где местные власти сами ограничивают продажу алкоголя. В таких местах медики уже фиксируют реальные результаты: демографические показатели растут, а здоровье жителей улучшается. Министр уверен, что такие меры помогают стране становиться более трезвой и здоровой.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил ввести повышенные коэффициенты по взносам ОМС для россиян, которые курят или не следят за своим весом. По его мнению, государство не должно лишать граждан медицинской помощи, однако может финансово стимулировать их вести здоровый образ жизни.