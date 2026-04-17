Илон Маск призвал раздавать людям деньги из-за их замены ИИ

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Илон Маск призвал раздавать людям деньги из-за их замены ИИ

Чтобы справиться с безработицей, которая возникнет из-за массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и вытеснения людей из всех сфер, нужно просто раздавать деньги. Так считает американский миллиардер Илон Маск.

По его мнению, нужно гарантировать всеобщий высокий доход, а ИИ позволит это сделать, потому что он будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, так что инфляции не будет. В то же время многие эксперты указывают, что ИИ далеко не везде может заменить человека. А там, где это происходит, наблюдается ухудшение качества. А вот для бизнеса это экономия средств.

В настоящее время единственной страной в мире, где введен безусловный базовый доход, являются Маршалловы острова: там каждому гражданину платят 200 долларов ежеквартально без каких-либо условий. Ранее эксперименты проводились в разных странах, но от идеи отказались. В 2016 году в Швейцарии даже прошел референдум по этому вопросу: каждый гражданин мог получать 2600 долларов в месяц, но 77% швейцарцев высказались против.

Теги: Маск, ИИ, деньги, безработица


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети