Илон Маск призвал раздавать людям деньги из-за их замены ИИ

Чтобы справиться с безработицей, которая возникнет из-за массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и вытеснения людей из всех сфер, нужно просто раздавать деньги. Так считает американский миллиардер Илон Маск.

По его мнению, нужно гарантировать всеобщий высокий доход, а ИИ позволит это сделать, потому что он будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, так что инфляции не будет. В то же время многие эксперты указывают, что ИИ далеко не везде может заменить человека. А там, где это происходит, наблюдается ухудшение качества. А вот для бизнеса это экономия средств.

В настоящее время единственной страной в мире, где введен безусловный базовый доход, являются Маршалловы острова: там каждому гражданину платят 200 долларов ежеквартально без каких-либо условий. Ранее эксперименты проводились в разных странах, но от идеи отказались. В 2016 году в Швейцарии даже прошел референдум по этому вопросу: каждый гражданин мог получать 2600 долларов в месяц, но 77% швейцарцев высказались против.