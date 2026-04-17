В Госдуме заявили о принятом решении об ударах по заводам БПЛА в Европе

Решение о потенциальных ударах по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

"Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары", — сказал он "Газете.ру".

Депутат подчеркнул, что Россия не может позволить, чтобы летальное оружие шло из Европы на Украину.

Ранее Великобритания сообщила о "крупнейшей в истории" поставке беспилотников Украине. Страна планирует в 2026 году передать Киеву более 120 тыс. дронов. Поставки ожидаются и из других европейских государств.

Министерство обороны РФ заявило, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их "ползучему превращению" в стратегический тыл Украины. Ведомство опубликовало список предприятий, производящие дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.