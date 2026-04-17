Центр Екатеринбурга перекроют из-за забега "Майская гроза"

В следующее воскресенье, 26 апреля, в Екатеринбурге пройдет традиционный легкоатлетический забег "Майская гроза". Из-за него в центре ограничат движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для бегунов предусмотрены три дистанции: для детей от года до 12 лет – 800 метров, для начинающих – 5 километров, беговое начало сезона – 10 километров. На время подготовки и проведения "Майской грозы" движение транспорта будет прекращено:

с 5:00 до 14:00 по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина);

с 00:01 до 12:15 от Олимпийской набережной (входная группа спортивного комплекса "Динамо") до улицы Дзержинского, по Дзержинского (от Горького до Царской);

с 7:30 до 12:15 по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева), по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина).

Также в указанное время на этих участках будет запрещена стоянка автомобилей. Старт и финиш забега будут расположены на Октябрьской площади, а маршруты пройдут по центральным улицам города.