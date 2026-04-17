В рамках исполнения поручения мэра города в Хабаровске стартовали работы по обслуживанию светофорных объектов

В рамках двухмесячника по санитарной уборке в Хабаровске начали очистку светофоров. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука специалисты Научного производственного центра организации дорожного движения осуществляют не только проводят весеннюю «промывку» оборудования, но и параллельно внедряют системы с искусственным интеллектом.

«Сегодня на балансе города находится 268 светофорных объектов. Работа по их содержанию ведется в ежедневном режиме: бригады объезжают перекрестки, проверяют исправность работы и при необходимости заменяют линзы. Большое внимание специалисты нашего предприятия уделяют чистоте светофоров. На регулярной основе осуществляется их очистка», - рассказал Дмитрий Нечаев, главный инженер НПЦОДД.

В ходе состоявшегося накануне объезда города мэр Хабаровска обратил внимание на то, что современный город требует технологичных решений для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

«Безопасность хабаровчан на дорогах зависит не только от качества асфальта, но и от четкой работы средств регулирования. Сегодня наши светофоры - это уже не просто сигнальные огни, а часть сложной интеллектуальной системы. Искусственный интеллект помогает диспетчерам: он анализирует транспортные потоки в разное время суток, подстраивается под них и минимизирует человеческий фактор. Это позволяет уменьшать пробки и увеличивать пропускную способность дорог», - сказал мэр города Сергей Кравчук.

Стоит напомнить, что интеллектуальная система управления светофорами размещается на выделенных серверах. ИИ анализирует алгоритмы движения транспорта по часам и дням недели, после чего вносит коррективы в фазы переключения светофоров. Надежность передачи сигнала обеспечивается оптоволоконной связью, что исключает риск внешних помех или «глушения» сигнала.

Особое внимание при настройке светофоров уделяют обеспечению безопасности пешеходов. Учитывается множество факторов - от ширины проезжей части и близости социальных объектов, в том числе школ и больниц до скорости передвижения маломобильных граждан.

Также администрация города продолжает закупать современное оборудование - звуковые информаторы, увеличенные линзы и так далее. Так, на крупных трассах, например, на улице Карла Маркса, устанавливаются светофоры с диаметром линзы 300 мм и встроенным обратным отсчетом времени, что делает их более заметными для водителей и пешеходов.

Очистка светофорных конструкций проводится в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, объявленному мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, начиная с 1 апреля. Каждую пятницу проводятся санитарные дни. До конца мая предстоит навести порядок в 2460 дворах, очистить от скопления мусора 41 бесхозную территорию, ликвидировать 27 несанкционированных свалок, отремонтировать 47 детских и спортивных площадок. Также проводится установка дополнительных урн, замена скамеек, окрашивание бордюров, обновление дорожной разметки, ремонт леерных ограждений, очистка светофоров, замена и установка новых дорожных знаков, пришедших в негодность за зиму.

В рамках двухмесячника по санитарной очистке в Хабаровске пройдут два субботника - 25 апреля и 16 мая.