В Кузбассе горняков эвакуировали из шахты "Талдинская-Западная"

Все горняки шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе, где произошло задымление, вышли на поверхность.

"На момент задымления в шахте находилось 122 человека, люди выведены на поверхность", - сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что произошло задымление в воздухоподающем стволе, горения нет.

Ранее Сибирское управление Ростехнадзора провело серию проверок на кузбасских шахтах, в результате которых деятельность на ряде объектов была приостановлена.