В Екатеринбурге задержали "курьера", похитившего 6 млн рублей у учителя физкультуры

В Екатеринбурге силовики задержали матерого "курьера" телефонных мошенников, похитившего у учителя физкультуры одной из местных школ 6 млн рублей.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, эта история началась в марте 2026 года со звонка мошенников, которые, выдавая себя за "сотрудников организации по замене счетчиков", убедили доверчивого педагога сообщить код из поступившей СМС. Затем уже "представители Госуслуг и ФСБ" напугали уральца угрозой его банковским сбережениям и заявили о необходимости срочно поместить их "на безопасный счет".

Мужчина, не посоветовавшись с родными, друзьями или в дежурной части территориального ОВД о сложившийся ситуации, беспрекословно выполнил все требования злоумышленников. Деньги он передал незнакомому молодому человеку.

"Когда "курьер" получил ценный груз, аферисты сразу же словно испарились, перестав выходить на связь, а переписка в мессенджере была удалена. Лишь тогда потерпевший понял, что его облапошили, после чего последовало заявление в полицию. Любителем чужого добра оказался работник службы безопасности коммерческого предприятия с весьма приличным окладом по месту службы. При допросе вся бравада из него быстро улетучилась, он дал полный расклад и покаялся. Сказал, что виной всему, мол, жизненные обстоятельства. Однажды он разместил в интернете объявление о поиске дополнительной работы. Вскоре с ним связалась некая фирма, которой требовался курьер. В обязанности входило забирать денежные средства и по определенным адресам переводить через криптообменник. Парню обещали 0,2% от каждой сделки", - рассказал полковник Горелых.

Теперь в отношении задержанного расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оперуполномоченные проверяют, сколько всего на счету фигуранта таких криминальных похождений, а также выясняют точный материальный ущерб жертвам обмана.

Еще два похожих криминальных случая с участием преподавателей произошли в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

"На этот раз жертвами аферистов стали две женщины – тренер по художественной гимнастике и учитель танцев. Первая "пожертвовала" более 1,2 млн рублей, а вторая 390 тысяч. Дама из Тагила, находясь в депрессивном состоянии, с целью снятия порчи, получения энергетической защиты и налаживания личной жизни нашла в интернете сайт с подходящим для ее ситуации предложением. Вскоре, как это часто и бывает, за дело взялся виртуальный горе-эксперт, предложивший провести дважды специальный дорогостоящий обряд. Доверчивая гражданка, уверовав в магические услуги, взяла кредит в банке и добровольно отдала гадалке.

А женщина из Первоуральска повелась на телефонный звонок от лжеработника почты, рассказавшего, что на ее имя поступило заказное письмо. Для его доставки требовалось назвать код из СМС‑сообщения, что преподаватель танцев и сделала. Далее к схеме обмана подключились якобы специалисты Госуслуг и ФСБ, напугавшие сведениями, что личным кабинетом пользуются с Украины и чем это грозит. Идея обратиться за помощью в полицию пришла тренеру, к большому сожалению, только тогда, когда она перевела жуликам все, что было на ее счете", - отметил Валерий Горелых.

Он призвал свердловчан всех возрастов и профессий, в том числе пенсионеров, особенно одиноких, не повторять чужих ошибок.