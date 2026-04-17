В Екатеринбурге задержали "курьера", похитившего 6 млн рублей у учителя физкультуры

17 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге задержали "курьера", похитившего 6 млн рублей у учителя физкультуры

В Екатеринбурге силовики задержали матерого "курьера" телефонных мошенников, похитившего у учителя физкультуры одной из местных школ 6 млн рублей.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, эта история началась в марте 2026 года со звонка мошенников, которые, выдавая себя за "сотрудников организации по замене счетчиков", убедили доверчивого педагога сообщить код из поступившей СМС. Затем уже "представители Госуслуг и ФСБ" напугали уральца угрозой его банковским сбережениям и заявили о необходимости срочно поместить их "на безопасный счет".

Курьер телефонных мошенников, задержанный в Екатеринбурге(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Мужчина, не посоветовавшись с родными, друзьями или в дежурной части территориального ОВД о сложившийся ситуации, беспрекословно выполнил все требования злоумышленников. Деньги он передал незнакомому молодому человеку.

"Когда "курьер" получил ценный груз, аферисты сразу же словно испарились, перестав выходить на связь, а переписка в мессенджере была удалена. Лишь тогда потерпевший понял, что его облапошили, после чего последовало заявление в полицию. Любителем чужого добра оказался работник службы безопасности коммерческого предприятия с весьма приличным окладом по месту службы. При допросе вся бравада из него быстро улетучилась, он дал полный расклад и покаялся. Сказал, что виной всему, мол, жизненные обстоятельства. Однажды он разместил в интернете объявление о поиске дополнительной работы. Вскоре с ним связалась некая фирма, которой требовался курьер. В обязанности входило забирать денежные средства и по определенным адресам переводить через криптообменник. Парню обещали 0,2% от каждой сделки", - рассказал полковник Горелых.

Теперь в отношении задержанного расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оперуполномоченные проверяют, сколько всего на счету фигуранта таких криминальных похождений, а также выясняют точный материальный ущерб жертвам обмана.

Еще два похожих криминальных случая с участием преподавателей произошли в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

"На этот раз жертвами аферистов стали две женщины – тренер по художественной гимнастике и учитель танцев. Первая "пожертвовала" более 1,2 млн рублей, а вторая 390 тысяч. Дама из Тагила, находясь в депрессивном состоянии, с целью снятия порчи, получения энергетической защиты и налаживания личной жизни нашла в интернете сайт с подходящим для ее ситуации предложением. Вскоре, как это часто и бывает, за дело взялся виртуальный горе-эксперт, предложивший провести дважды специальный дорогостоящий обряд. Доверчивая гражданка, уверовав в магические услуги, взяла кредит в банке и добровольно отдала гадалке.

А женщина из Первоуральска повелась на телефонный звонок от лжеработника почты, рассказавшего, что на ее имя поступило заказное письмо. Для его доставки требовалось назвать код из СМС‑сообщения, что преподаватель танцев и сделала. Далее к схеме обмана подключились якобы специалисты Госуслуг и ФСБ, напугавшие сведениями, что личным кабинетом пользуются с Украины и чем это грозит. Идея обратиться за помощью в полицию пришла тренеру, к большому сожалению, только тогда, когда она перевела жуликам все, что было на ее счете", - отметил Валерий Горелых.

Он призвал свердловчан всех возрастов и профессий, в том числе пенсионеров, особенно одиноких, не повторять чужих ошибок.

Курьер телефонных мошенников, задержанный в Екатеринбурге(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: мошенники, курьер, учитель, полиция, Екатеринбург


