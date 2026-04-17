В Пермском крае возбуждены уголовные дела из-за того, что половодье отрезало две деревни

В Пермском крае возбуждены уголовные дела по фактам нарушения прав жителей двух деревень, сообщили Накануне.RU в СК России по Пермскому краю.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным СКР, в деревне Столбовке Октябрьского городского округа мост, выполненный из труб, булыжников и бревен, длительное время простоял без ухода, в результате чего трубы забились грязью и камнями, и река изменила русло. Теперь к социальным объектам людям приходится идти в обход по крутой горе. Несколько семей обеспокоены тем, что в случае необходимости экстренные службы не смогут до них добраться.

В деревне Жердовке Ильинского городского округа в весеннее половодье река выходит из берегов и перекрывает людям путь. Бетонные плиты, которые местные жители установили самостоятельно, три года назад ушли под землю. Жители вынуждены ходить около пяти километров по грязи.

Следственными органами СК России по Пермскому краю будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание указанных дорог и сооружений. Следственное управление проводит комплекс мер по восстановлению нарушенных прав граждан.