Росавиация предлагает запретить использование пауэрбанков в самолетах

Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Министерству транспорта предложила Росавиация, сообщают "Известия" со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства.

Поводом для предложения стало расследование случая возгорания в самолете "Уральских авиалиний". В феврале во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.

В Росавиации при этом заявили, что мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Ведомство отметило, что оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет. "Ограничения на провоз таких устройств уже существуют – регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний", - говорится в заявлении Росавиации.

Минтранс России разрешает перевозку пауэрбанков только в ручной клади, при этом зарядные устройства емкостью свыше 160Вт/ч вообще запрещены к перевозке на пассажирских рейса, без ограничений можно провозить устройства емкостью до 100Вт/ч (если больше – нужно разрешение авиакомпании). Все эти ограничения связаны с риском возгорания литиевых батарей. Периодически такие инциденты происходят как в России, так и за рубежом.