В Екатеринбурге бывшего инженера филиала "Гортранса" отправили в колонию за взятки

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения филиала ЕМУП "Гортранс" Дмитрию Фурсику. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Фурсик признан виновным в получении взяток в крупном размере. Как показало расследование, с 2018 по 2022 годы он получал взятки от представителей коммерческих фирм, поставлявших запчасти для ремонта автобусов, а взамен обеспечивал беспрепятственный прием, оприходование и оплату поставляемых деталей.

"При этом запчасти не всегда соответствовали условиям договоров, поставлялись без сертификатов, паспортов заводов-изготовителей и маркировки, нередко с нарушением сроков. Фурсик также не предпринимал мер для претензионной работы", - говорится в материалах дела.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Дмитрия Фурсика к 7 годам колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 2 млн 642 тысячи 295 рублей (кратно сумме взятки) и запрет на 5 лет занимать определенные должности. Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы.

Напомним, что на время следствия Фурсик находился под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.