Минобрнауки изменит правила практики для будущих врачей

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа, который меняет правила обучения студентов-медиков. Власти планируют обновить образовательные стандарты и установить новые требования к тому, как будущие врачи проходят практику. Документ уже появился на портале проектов нормативных актов, пишет ТАСС.

Министерство хочет улучшить техническую базу и кадровый состав учебных программ. Теперь больницы и поликлиники, где стажируются студенты, должны заниматься именно тем медицинским профилем, который изучают учащиеся. В амбулаторных условиях за группой из 15 человек будут следить минимум два опытных врача-специалиста.

К преподаванию практики допустят только медиков со стажем работы по специальности не менее трех лет. Также проект ограничивает количество людей в кабинетах: на семинарах смогут присутствовать максимум 12 человек, а на практических занятиях - не более 15.

Такие правила помогут наставникам уделять больше внимания каждому студенту. Если приказ примут, новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее российские власти вместе с профсоюзами и работодателями установили новые правила зарплат в медицине: теперь фиксированный оклад должен составлять ровно 50% от общего дохода без учета компенсаций. При этом чиновники запретили снижать итоговые выплаты медикам по сравнению с прошлым годом, а за работу в опасных или вредных условиях утвердили обязательную надбавку не менее 4% от оклада.