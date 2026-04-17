Минприроды опровергло слухи о разрешении охоты на краснокнижных животных

Представители Министерства природных ресурсов и экологии России выступили с официальным разъяснением по поводу резонансных публикаций в прессе о якобы готовящемся снятии ограничений на охоту. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что правила охраны исчезающих видов остаются незыблемыми для всех категорий граждан, а появившаяся в интернете информация о легализации отстрела редких зверей не соответствует действительности, пишет "КП".

Чиновники пояснили, что обсуждаемый в СМИ проект постановления является чисто техническим документом и не расширяет возможности для охотников. Государство по-прежнему строго контролирует любую деятельность, связанную с представителями Красной книги, сохраняя преемственность природоохранного законодательства последних десятилетий.

Специалисты напомнили, что закон еще с 1997 года допускает изъятие редких особей из природы только в исключительных ситуациях, которые не имеют отношения к спортивной или промысловой охоте. К таким случаям относятся научный мониторинг, спасение популяции от вымирания, предотвращение эпидемий среди домашнего скота или устранение прямой угрозы жизни людей. Новый документ лишь уточняет бюрократические процедуры, не меняя сути этих правил.

В завершение Минприроды предупредило о суровом наказании за браконьерство: за нелегальную добычу, транспортировку или торговлю краснокнижными животными предусмотрена уголовная ответственность, которая может составить до девяти лет тюремного заключения.

Ранее в Свердловской области суд приговорил Олега Аулова к одному году исправительных работ за убийство краснокнижного лебедя-шипуна на реке Большая Калиновка. Мужчину признали виновным в незаконной охоте с использованием незарегистрированного нарезного оружия, из которого он застрелил редкую птицу, нанеся природе ущерб более чем в 15 тысяч рублей.