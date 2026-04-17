Налоговая служба начнет проверять крупные переводы россиян с 2027 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года возьмет под контроль безналичные доходы граждан, которые превышают 2,4 млн рублей в год и не имеют официального подтверждения. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, который разрешает налоговикам получать от Центробанка данные о людях с признаками скрытого бизнеса. По оценкам экспертов, новые меры затронут от 7 до 10 млн человек, сообщают "Известия".

В первую очередь инспекторы проверят тех, кто регулярно зарабатывает на аренде жилья, торговле или услугах, но не оформляет самозанятость или статус ИП. Также ведомство обратит внимание на граждан, которые совмещают официальную работу с тайными подработками.

Специалисты поясняют, что налоговую службу заинтересуют постоянные переводы от разных людей и стабильные поступления на счет от 200 тысяч рублей в месяц. При этом разовые переводы между знакомыми не станут поводом для проверки.

Эксперты ожидают, что из-за новых правил многие россияне начнут использовать "серые" схемы: перейдут на наличный расчет или станут дробить доходы между родственниками. Экономисты прогнозируют, что спрос на бумажные деньги в стране может вырасти на 2-3 триллиона рублей за год, так как люди захотят скрыть свои реальные заработки от государства.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают введение нового налога на сверхприбыль (windfall tax) по ставке 20% по итогам 2025 года, который может принести бюджету около 270 млрд рублей только за счет банковского сектора. Несмотря на рекордные доходы банков в 3-4 трлн рублей, правительство пока не спешит одобрять эту меру, рассматривая её лишь как крайний вариант при дефиците казны.