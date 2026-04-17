Коммунальщик погиб при взрыве во время погрузки мусора во Владикавказе

Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе. ЧП случилось сегодня утром во время погрузки мусорных контейнеров, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

По его словам, погибший выполнял работы по уборке территории.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что сегодняшний взрыв во Владикавказе произошел в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что предварительная причина взрыва — просроченная пиротехника.