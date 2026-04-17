17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство ограничило сроки изъятия частных активов десятью годами

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает оспаривать сделки по приватизации спустя десять лет после их совершения. Теперь власти смогут подать иск в течение трех лет с момента обнаружения нарушения, но этот срок в любом случае не может превышать десяти лет со дня перехода имущества в частные руки. Новое правило не коснется только исков, которые связаны с коррупцией или экстремизмом, пишет "Ъ".

Чиновники рассчитывают, что такие четкие временные рамки дадут собственникам гарантии безопасности, а инвесторы снова начнут доверять государству. Бизнес-сообщество давно просило о такой защите, так как сейчас суды часто забирают активы, которые люди купили еще 20-30 лет назад.

Министерство экономического развития отмечает, что неопределенность плохо влияет на поведение инвесторов. Глава ведомства Максим Решетников подчеркнул: государству важно сохранить доверие владельцев, которые развивают предприятия с середины 90-х годов. Инициативу уже поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата. Глава РСПП Александр Шохин напомнил, что часто власти пытаются отобрать предприятия после того, как частники вложили в них огромные деньги и увеличили их стоимость.

Юристы при этом предупреждают, что закон не защитит собственников на сто процентов, так как при желании чиновники могут использовать антикоррупционные исключения. Тем не менее, эксперты называют документ важным шагом к стабильности в экономике.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс, которые ограничивают срок оспаривания итогов приватизации десятью годами. Законопроект уже получил одобрение Минфина и Минюста и поступил на рассмотрение в правительство.

