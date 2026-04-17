В Оренбургской области после стрельбы в полицейских ограничили посещение четырех сел

Посещение четырех сел ограничили в Оренбургской области из-за розыска подозреваемого в стрельбе в полицейских. Об этом сообщила администрация Новотроицка в мессенджере Мах.

По данным властей, автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка. Жителей просят ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли.

Отмечается, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием.

В региональном главе МВД сообщили, что 16 апреля полицейские выехали в поселок Аккермановка для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев сотрудников, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения. По данным Минздрава, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Стрелявший скрылся. По информации УМВД, он передвигался на грузовом автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной.