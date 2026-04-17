В Туапсе после атаки БПЛА под завалами дома продолжают искать девочку

После атаки беспилотников в Туапсе волонтеры и спасатели уже сутки ищут под завалами дома ребенка, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент удара в доме находились мать с 14-летней девочкой. Женщине удалось выбежать, а девочка не успела этого сделать. Официально власти сообщили, что она погибла. Однако спасатели и волонтеры продолжают разбирать разрушенные конструкции.

Telegram-канал Shot пишет, что привлеченные на место ЧП жители надеются найти девочку живой.

Изначально сообщалось, в результате атаки беспилотников погибли два ребенка. Позже губернатор уточнил, что после разбора завалов и работы экспертов выяснилось, что погиб один ребенок - 14 летняя девочка. Второй погибшей оказалась взрослая девушка.

Глава региона также сообщил, что обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе ввели режим ЧС.