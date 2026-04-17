Спортивный директор RCC Padel: "Многие хотят сыграть в Екатеринбурге"

17 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба Федерации падела России

Спортивный директор RCC Padel: "Многие хотят сыграть в Екатеринбурге"

На Падел-арене РМК в Екатеринбурге стартовал второй этап международной лиги RCC Padel. В преддверии открытия организаторы и игроки лиги рассказали, чего стоит ждать от этого турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что звезды мирового падела возвращаются в Екатеринбург. На этой неделе на Падел-арене РМК проходят сразу три профессиональных турнира с участием известных игроков.

Как рассказала спортивный директор Падел-арены РМК Дарья Ирха, в этом году появится детская академия падела.

"Сейчас мы набираем тренерский состав. Если все получится, то в августе мы объявим об открытии, а уже в сентябре планируем ее запустить", - отметила Дарья.

Дарья Ирха на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, также будет 10 летних кортов, два из них будут бесплатными для всех желающих.

"Планируем организовать бесплатные тренировки для детей. Также в планах поставить большой экран, на которых можно будет смотреть матчи", - поделилась Дарья Ирха.

Спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди рассказал, что ему понравилось в городе.

"Я нахожусь в Екатеринбурге уже 15 месяцев, живу в очень красивой части города. Меня очень впечатлила штаб-квартира РМК. Многие хотят сыграть в Екатеринбурге, я получаю массу сообщений каждый день", - признался спортсмен.

Адриан Аллеманди на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По его словам, все базируется на усердии игроков.

"Все игроки, которые занимаются здесь, обладают этими качествами. Уровень растет", - заявил Аллеманди.

Также он поделился секретами успеха для начинающих игроков в падел.

"Три совета: тренировки, тренировки, тренировки. Результат приходит только через тренировки и соревнования. Нужно посвящать себя всего этому", - рассказал опытный игрок.

Поделился он и планами на будущее.

"Мы продолжим наш путь. Благодаря Игорю Алтушкину мы будем развивать падел. Уже летом здесь появятся открытые корты на улице. А зимой начнется строительство новой арены", - рассказал Тито Аллеманди.

Топовый спортсмен Академии падел РМК Евгений Данилов поделился ожиданиями от турнира.

Евгений Данилов на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Настрой на игру всегда одинаковый - выйти и победить. Все ребята разные, но все хотят победить. Будем болеть за наших, но и понаблюдаем за иностранцами", - отметил Данилов.

Еще один топовый игрок, двукратный чемпион мира по паделу и обладатель Кубка мира 2014 года Мигель Ламперти рассказал о своих планах.

Мигель Ламперти на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"После завершения карьеры я продолжу играть, наслаждаться и помогать моим партнерам по корту. Я хочу стать тренером, помогать ребятам. Мне нравится организовывать турниры по всему миру. Я всегда буду приезжать сюда, когда меня будут приглашать. Большое спасибо за этот проект. То что я вижу - это безумие, организация великолепная. И если вы продолжите в том же духе, то этот спорт будет все успешнее и успешнее", - заверил он.

Чемпион мира полон оптимизма.

"Сегодня мы сыграли против местных ребят, было очень сложно. Россия скоро догонит все европейские страны. И думаю, все будет улучшаться", - заявил Мигель Ламперти.

Также своими впечатлениями поделился бразильский спортсмен Лукас Кампаньоло.

Лукас Кампаньоло на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Я был удивлен, когда узнал, как развивается падел в России. Спасибо за приглашение. Я никогда не видел такой инфраструктуры, это очень впечатляет. Я очень рад и удивлен. Надеюсь, в будущем падел включат в олимпийскую программу", - отметил бразилец.

Стоит отметить, что сегодня вечером состоятся первые игры турнира, а также выступление певца Мота.

Справка

Лига RCC Padel, созданная в Екатеринбурге Русской медной компанией – серия из пяти этапов и итоговый Мастер-финал, объединяющие игроков со всего мира на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов.

Теги: падел, турнир, РМК, игроки, Екатеринбург


