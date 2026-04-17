Спортивный директор RCC Padel: "Многие хотят сыграть в Екатеринбурге"

На Падел-арене РМК в Екатеринбурге стартовал второй этап международной лиги RCC Padel. В преддверии открытия организаторы и игроки лиги рассказали, чего стоит ждать от этого турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что звезды мирового падела возвращаются в Екатеринбург. На этой неделе на Падел-арене РМК проходят сразу три профессиональных турнира с участием известных игроков.

Как рассказала спортивный директор Падел-арены РМК Дарья Ирха, в этом году появится детская академия падела.

"Сейчас мы набираем тренерский состав. Если все получится, то в августе мы объявим об открытии, а уже в сентябре планируем ее запустить", - отметила Дарья.

По ее словам, также будет 10 летних кортов, два из них будут бесплатными для всех желающих.

"Планируем организовать бесплатные тренировки для детей. Также в планах поставить большой экран, на которых можно будет смотреть матчи", - поделилась Дарья Ирха.

Спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди рассказал, что ему понравилось в городе.

"Я нахожусь в Екатеринбурге уже 15 месяцев, живу в очень красивой части города. Меня очень впечатлила штаб-квартира РМК. Многие хотят сыграть в Екатеринбурге, я получаю массу сообщений каждый день", - признался спортсмен.

По его словам, все базируется на усердии игроков.

"Все игроки, которые занимаются здесь, обладают этими качествами. Уровень растет", - заявил Аллеманди.

Также он поделился секретами успеха для начинающих игроков в падел.

"Три совета: тренировки, тренировки, тренировки. Результат приходит только через тренировки и соревнования. Нужно посвящать себя всего этому", - рассказал опытный игрок.

Поделился он и планами на будущее.

"Мы продолжим наш путь. Благодаря Игорю Алтушкину мы будем развивать падел. Уже летом здесь появятся открытые корты на улице. А зимой начнется строительство новой арены", - рассказал Тито Аллеманди.

Топовый спортсмен Академии падел РМК Евгений Данилов поделился ожиданиями от турнира.

"Настрой на игру всегда одинаковый - выйти и победить. Все ребята разные, но все хотят победить. Будем болеть за наших, но и понаблюдаем за иностранцами", - отметил Данилов.

Еще один топовый игрок, двукратный чемпион мира по паделу и обладатель Кубка мира 2014 года Мигель Ламперти рассказал о своих планах.

"После завершения карьеры я продолжу играть, наслаждаться и помогать моим партнерам по корту. Я хочу стать тренером, помогать ребятам. Мне нравится организовывать турниры по всему миру. Я всегда буду приезжать сюда, когда меня будут приглашать. Большое спасибо за этот проект. То что я вижу - это безумие, организация великолепная. И если вы продолжите в том же духе, то этот спорт будет все успешнее и успешнее", - заверил он.

Чемпион мира полон оптимизма.

"Сегодня мы сыграли против местных ребят, было очень сложно. Россия скоро догонит все европейские страны. И думаю, все будет улучшаться", - заявил Мигель Ламперти.

Также своими впечатлениями поделился бразильский спортсмен Лукас Кампаньоло.

"Я был удивлен, когда узнал, как развивается падел в России. Спасибо за приглашение. Я никогда не видел такой инфраструктуры, это очень впечатляет. Я очень рад и удивлен. Надеюсь, в будущем падел включат в олимпийскую программу", - отметил бразилец.

Стоит отметить, что сегодня вечером состоятся первые игры турнира, а также выступление певца Мота.

Справка

Лига RCC Padel, созданная в Екатеринбурге Русской медной компанией – серия из пяти этапов и итоговый Мастер-финал, объединяющие игроков со всего мира на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов.