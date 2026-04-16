Новое оборудование, которым оснастили больницу №3 им. С.М. Кирова, позволило провести реабилитацию более 2 тысяч пациентов

Благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в городской клинической больнице №3 им. С.М. Кирова Астрахани активно развивают направление медицинской реабилитации. В 2025 году для учреждения закупили около 50 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 60 млн рублей.

На первом этапе реабилитации в Региональном сосудистом центре помощь получили 2336 пациентов, 675 человек прошли лечение в стационарных отделениях. Восстановились после патологий опорно-двигательного аппарата 214 пациентов. Еще 484 человека с соматическими заболеваниями завершили курс реабилитации.

«Главная задача ранней реабилитации — как можно раньше активизировать пациента для снижения риска инвалидизации. В лечении применяется не только медикаментозная терапия, но и мультидисциплинарный подход», — отметила заведующая отделением ранней реабилитации ГКБ №3 им. С.М. Кирова Динара Рамазанова.

В работе с пациентами задействованы психологи, логопеды, врачи ЛФК, физиотерапевты, массажисты и эрготерапевт. Также при больнице действует «Школа инсульта», где пациенты и их родственники могут узнать о методах лечения и профилактики осложнений, что особенно важно для дальнейшего восстановления.

В процессе медицинской реабилитации широко используются передовые методики, такие как комплекс «Сенсория» для коррекции эмоциональной сферы и мелкой моторики и другие.

Благодаря системной работе в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» сотни пациентов получили шанс на полноценное восстановление после тяжёлых заболеваний и травм.