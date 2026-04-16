"Радио Судного дня" передало четвертый сигнал за день

За последние сутки радиостанция УВБ-76, которую в сети называют станцией "Судного дня", передала в эфир уже четыре сигнала.

Как сообщает канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность радиостанции, сегодня в 19.56 по мск было передано сообщение "Мясоруб". До этого фиксировались сигналы "Ассолев", "Криптонит" и "Кратовгиб".

В прошлом месяце радио передало пугающую двойную шифровку: диктор произнес позывной, несколько чисел и два слова: "катет" и "страх". Спустя два часа, в 13:17, станция выдала вторую радиограмму, в которой прозвучало слово "перова". В феврале же радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с загадочным кодом, содержащим непонятное слово "майностяг", которое может быть связано с понятиями "флаг" или "имущество".