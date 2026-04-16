МИД: Киев проигнорировал режим пасхального перемирия

Никакой воли к миру в период пасхального перемирия киевский режим не проявил. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что со стороны ВСУ зафиксировано 6 тыс. 558 нарушений режима пасхального перемирия, сообщило Минобороны РФ.

10 апреля президент РФ Владимир Путин отдал указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Пасхальное перемирие было объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.