Медведев предложил выдавать жилье участникам СВО

Ветеранам специальной военной операции нужно выделять недвижимость. Об этом на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что с 2008 года работал над созданием аналогичного инструмента применительно к ветеранам Великой Отечественной войны, и всего за несколько лет задача была решена.

По словам Медведева, участникам СВО должны либо выдавать жилье бесплатно, либо предоставлять соответствующие льготы. Сейчас стоит обдумать, какой именно инструмент, посильный вернувшимся на Родину бойцам, стоит вводить.